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الأهلي يسلم درع الدوري للجبلاية تمهيدا لإهدائه للزمالك في حالة تتويجه رسميًا

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الأهلي يسلم درع الدوري للجبلاية تمهيدا لإهدائه للزمالك في حالة تتويجه رسميًا الأهلي يسلم درع الدوري للجبلاية تمهيدا لإهدائه للزمالك في حالة تتويجه رسميًا

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خاطبت اللجنة الثلاثية المؤقتة برئاسة أحمد مجاهد النادي الأهلي حامل لقب بطولة الدوري الممتاز بضرورة تسليم درع الدوري الممتاز للاتحاد في غضون الـ٤٨ ساعة المقبلة تمهيدا لتسليمه للفريق الفائز بالدرع عن الموسم الجاري والذي قد يحسم يوم الثلاثاء المقبل في حالة فوز علي الإنتاج الحربي، الذي يضمن تتويجه رسميا باللقب.

ووفثا للجنة الثلاثية فإن هذا الإجراء طبيعي ويتم قبل حسم الدرع حتي يتسنى لإدارة المسابقات والعلاقات العامة توثيق اسم الفائز بالدرع عن هذا الموسم على الدرع كما هو متبع قبل نهاية كل موسم.

وأعلن اتحاد الكرة أن الأهلي سيسلم الدرع خلال الساعات المقبلة وفي حالة حسم الزمالك للقب فقد يتم إهداؤه الدرع في آخر مباراة أو الانتظار لإجراء حفل تكريم يليق بحجم الإنجاز. وقد يتم إهداء الدرع في مباراة البنك الأهلي وبعدها يتم إجراء حفلة للزمالك في حالة فوزه بالدوري ونفس الأمر سينطبق علي الأهلي في حالة ما إذا فاز بالدوري.

المصرى اليوم

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