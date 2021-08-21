تشاد تسحب 600 جندي من قوة مجموعة دول الساحل

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أعلنت الحكومة التشادية، اليوم السبت، عن سحب 600 عسكري من قواتها المشاركة في قوات مجموعة «دول الساحل الخمس» لمكافحة التنظيمات الإرهابية، بعد اتفاقها مع المجموعة.

وقال الناطق باسم الحكومة، عبدالرحمن كلام الله، لوكالة «فرانس برس»، إن نجامينا سحبت بعض قواتها التي نُشرت في فبراير الماضي، في إطار قوة مجموعة دول الساحل الخمس (موريتانيا وبوركينا فاسو ومالي وتشاد والنيجر) لمكافحة الإرهابيين في منطقة «المثلث الحدودي» بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

وأوضح «كلام الله» : «لقد أعدنا 600 جندي إلى تشاد بالاتفاق مع قوات مجموعة دول الساحل الخمس.. إنها إعادة انتشار استراتيجية للتكيف بشكل أفضل مع التنظيمات الإرهابية».