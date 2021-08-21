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المرشح لخلافة ميركل يحدد الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي

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المرشح لخلافة ميركل يحدد الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي المرشح لخلافة ميركل يحدد الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي

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كشف رئيس حزب «الاتحاد المسيحي الديمقراطي» في ألمانيا، أرمين لاشيت، عن برنامجه الانتخابي الذي سيطبقه في حال نجح في خلافة المستشارة أنجيلا ميركل.

وأكد لاشيت خلال فعالية في ألمانيا أن برنامجه يركز على المزيد من التعاون على المستوى الأوروبي، واحترام الالتزامات التي تعهدت بها ألمانيا داخل حلف «الناتو»، بما في ذلك التعهد بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأبدى لاشيت نيته تعزيز مكافحة الجريمة المنظمة واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، فضلا عن زيادة الدعم المادي والتشريعي والفني للأجهزة الأمنية والشرطة والجيش.

كما أعرب عن رفضه زيادة الضرائب، مشيرا إلى صعوبة الوضع الاقتصادي فيما يتعلق بوباء الذي «لم يتم التغلب عليه بالكامل بعد».

المصرى اليوم

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