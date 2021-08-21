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الطيب يكرم المتميزين والمبتكرين بالأزهر ويؤكد دعمه للإبداع والابتكار.. صور

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كرَّم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم السبت، بمشيخة الأزهر، مجموعة من المبدعين والمبتكرين من الطلاب والعاملين بالأزهر، حيث تنوعت هذه الابتكارات والتميز بين اختراعات في مجال الزراعة وحماية البيئة والرسم والكاراتيه والابتهال، إلى جانب حفظهم للقرآن الكريم.

وقرر شيخ الأزهر صرف مكافأة مالية لكل مبدع ومبتكر، وأعرب عن سعادته بلقاء هذه النماذج المشرفة، وتقديره لما يبذلونه من جهد وتفكير وإبداع يجعلهم متميزين ومتفوقين، مؤكدا أن «الأزهر منجم الابتكار والمبتكرين، وقد أنشأنا مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال من أجل اكتشاف مثل هذه المواهب المشرقة والمشرفة، مؤكدًا أن طلاب الأزهر مكانهم دائمًا في الصفوف الأولى ولن نتأخر عن دعمهم وتوفير كل سبل التميز لهم».

من جانبهم، عبر الطلاب والعاملون المبتكرون والمتميزون عن سعادتهم البالغة بلقاء شيخ الأزهر وتقديره لهم وعقد هذا اللقاء الذي يمثل لهم تاج شرف ودفعة معنوية قوية، وأن تخصيص هذا الوقت الطويل للاستماع لهم جميعًا والحديث معهم من شيخ الأزهر يؤكد إيمان فضيلته بأهمية الابتكار في رسم صورة مشرفة عن الأزهر ودعم الوطن بما يسهم في نهضته ورفعته.

الطيب يكرم المتميزين والمبتكرين بالأزهر ويؤكد دعمه للإبداع والابتكار
الطيب يكرم المتميزين والمبتكرين بالأزهر ويؤكد دعمه للإبداع والابتكار
الطيب يكرم المتميزين والمبتكرين بالأزهر ويؤكد دعمه للإبداع والابتكار

المصرى اليوم

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