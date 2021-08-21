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بوكيتينو يكشف موعد مشاركة ميسي مع باريس سان جيرمان.. وموقفه من منتخب الأرجنتين

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بوكيتينو يكشف موعد مشاركة ميسي مع باريس سان جيرمان.. وموقفه من منتخب الأرجنتين بوكيتينو يكشف موعد مشاركة ميسي مع باريس سان جيرمان.. وموقفه من منتخب الأرجنتين

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أكد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، وجود فرصة لظهور مواطنه، ليونيل ميسي، للمرة الأولى بقميص النادي الباريسي، في الأسبوع القادم.

وانضم ميسي إلى صفوف باريس في العاشر من أغسطس الجاري، بعد انتهاء مباريات الجولة الأولى من الدوري الفرنسي.

ولعب باريس سان جيرمان مباراتي الجولتين الثانية والثالثة، وفاز على ستراسبورغ وبريست، وبنتيجة واحدة (4-2)، بعد التعاقد مع ميسي، الذي غاب عن المباراتين.

وقال بوكيتينو في تصريحات صحفية، عقب الفوز على بريست: «لقد كان أسبوعا جيدا للغاية بالنسبة لليو (في التدريبات).

وأضاف، الأسبوع القادم سيكون طويلا للغاية، ولكن لو سارت الأمور بصورة جيدة، نتمنى أن يتواجد (ميسي) في القائمة وأن يبدأ المشاركة على المستوى التنافسي.

ويخوض باريس سان جيرمان مباراته المقبلة في الدوري الفرنسي ضد مضيفه ريمس، يوم 29 أغسطس الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة للمسابقة.

وشدد بوكيتينو أن النادي لن يقف في طريق ميسي إن أراد المشاركة مع منتخب الأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى «قطر 2022» والتي ستستمر فعالياتها في سبتمبر المقبل.

وأوضح المدرب الأرجنتيني، لم أتحدث بعد مع الجهاز الفني لمنتخب الأرجنتين، ولكنهم يعرفون جيدا أني أدعم ذهاب اللاعبين إلى منتخباتهم، وأننا لسنا مستعدين لمساعدة الأرجنتين فقط، بل ولمساعدة كل المنتخبات التي تريد إشراك لاعبيها.

ولم يلعب ميسي البالغ من العمر 34 عاما أي مباراة منذ تتويجه بلقب بطل كوبا أمريكا، مع منتخب بلاده، وهو اللقب الأول للأرجنتين منذ عام 1993، واللقب القاري الأول «للبرغوث» في مسيرته مع منتخب «التانغو.

يذكر أن عقد ليونيل ميسي (34 عاما) انتهى مع برشلونة يوم 30 يونيو الماضي، وفشل النادي الكتالوني في تجديد تعاقده بسبب الوضع الاقتصادي، ليرحل الأرجنتيني إلى «حديقة الأمراء» في صفقة انتقال حر.

المصرى اليوم

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