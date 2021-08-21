دراسة بريطانية تتوقع غرق العاصمة لندن خلال 10 سنوات

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توقع المركز البريطاني للمناخ، غرق عدد من المدن البريطانية من بينها العاصمة لندن، خلال 10 سنوات من الآن، وفقا لدراسة حديثة.

وقال خبراء المركز البريطاني للمناخ، تغمر المياه المدن التي تطل على نهر التايمز خلال 10 سنوات، وفقا لما نقلت ونقلت صحيفة «ميرور» البريطانية.

وتوصل العلماء إلى تلك النتائج بعد رسم خريطة تتوقع فيضان نهر التايمز البريطاني بفعل ارتفاع منسوب المياه، جراء ذوبان جبال الجليد بالقطب الشمالي نتيجة تواصل الاحتباس الحراري وتغير المناخ العالمي.

وتنبأت الخريطة بأن تكون لندن من أشد المدن تضررا من ارتفاع منسوب المياه، خاصة في جنوبها، حيث تغمر المياه كل المناطق التي لا تتميز أراضيها بالارتفاع عن مستوى نهر التايمز مضافا إليه ارتفاع منسوب النهر بفعل ذوبان الجليد.

يعمل تغير المناخ على تسريع نقل المواد البركانية على شكل كبريتات من المناطق المدارية تحت القشرة الأرضية إلى خطوط العرض السبتية العليا.