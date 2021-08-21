أخبار عاجلة

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في العياط -
وزير التعليم العالي: نحاول تغير مفاهيم الأسر المصرية عن الكليات ووظائف المستقبل -
أحمد مجاهد يكشف موعد انطلاق بطولة الدوري حال استكمال الكأس -
"الأرصاد" تُنبِّه 5 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وموجة حارة وتدنٍّ في مدى الرؤية -
الاحتلال الإسرائيلي يجبر فلسطينيًا في القدس على هدم منزله -
حالة الطقس ودرجات الحرارة والرطوبة من اليوم إلى السبت 4 سبتمبر 2021 -
أعلنا زواجهما في الأقصر.. وزير السياحة يلتقي زوجين من إسبانيا ويمنحهما هدية (صور) -
دينا الوديدي تمزج التراث بالموسيقى الحديثة.. وبغدادي بيج باند في دنيا الجاز (صور) -
أخطر من النسخ السابقة للفيروس .. 9 أعراض لـ"دلتا كورونا" -
السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الحوثي على قاعدة العند العسكرية باليمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

دراسة بريطانية تتوقع غرق العاصمة لندن خلال 10 سنوات

Print
دراسة بريطانية تتوقع غرق العاصمة لندن خلال 10 سنوات دراسة بريطانية تتوقع غرق العاصمة لندن خلال 10 سنوات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقع المركز البريطاني للمناخ، غرق عدد من المدن البريطانية من بينها العاصمة لندن، خلال 10 سنوات من الآن، وفقا لدراسة حديثة.

وقال خبراء المركز البريطاني للمناخ، تغمر المياه المدن التي تطل على نهر التايمز خلال 10 سنوات، وفقا لما نقلت ونقلت صحيفة «ميرور» البريطانية.

وتوصل العلماء إلى تلك النتائج بعد رسم خريطة تتوقع فيضان نهر التايمز البريطاني بفعل ارتفاع منسوب المياه، جراء ذوبان جبال الجليد بالقطب الشمالي نتيجة تواصل الاحتباس الحراري وتغير المناخ العالمي.

وتنبأت الخريطة بأن تكون لندن من أشد المدن تضررا من ارتفاع منسوب المياه، خاصة في جنوبها، حيث تغمر المياه كل المناطق التي لا تتميز أراضيها بالارتفاع عن مستوى نهر التايمز مضافا إليه ارتفاع منسوب النهر بفعل ذوبان الجليد.

يعمل تغير المناخ على تسريع نقل المواد البركانية على شكل كبريتات من المناطق المدارية تحت القشرة الأرضية إلى خطوط العرض السبتية العليا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في العياط

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في العياط

وزير التعليم العالي: نحاول تغير مفاهيم الأسر المصرية عن الكليات ووظائف المستقبل

وزير التعليم العالي: نحاول تغير مفاهيم الأسر المصرية عن الكليات ووظائف المستقبل

أحمد مجاهد يكشف موعد انطلاق بطولة الدوري حال استكمال الكأس

أحمد مجاهد يكشف موعد انطلاق بطولة الدوري حال استكمال الكأس

الاحتلال الإسرائيلي يجبر فلسطينيًا في القدس على هدم منزله

الاحتلال الإسرائيلي يجبر فلسطينيًا في القدس على هدم منزله