الإمارات تجري تحديثا على اللائحة الخاصة بمخالفات منع انتشار كورونا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حدّثت الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، لائحتها الخاصة بضبط المخالفات والجزاءات التأديبية لمنع انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

ومن أبرز التحديثات التي شملتها القائمة، التي أصدر النائب العام، المستشار حمد سيف الشامسي، قرارا بتحديثها، اليوم، فرض مخالفات على التحايل والتهرب من الإجراءات والتدابير الاحترازية، وكذلك عدم الالتزام بتعليمات الحجر الصحي المنزلي وفي المنشآت الخاصة بالحجر، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

كذلك سيتم توقيع مخالفات على المنشآت أو الشركات غير الملتزمة بالإجراءات والتدابير الاحترازية والضوابط المحددة التي تقررها الجهات المعنية وعدم الامتثال لأوامر مأموري الضبط القضائي، أو الهروب عند الاستيقاف أو التسلل بغرض التهرب من الإجراءات والتدابير الوقائية.

وتشمل لائحة المخالفات المحدثة أيضا مخالفات على نشر أو إذاعة أخبار أو معلومات أو شائعات مضللة عن المعلومات الصحية أو الإجراءات أو التدابير الاحترازية، وكذلك مخالفات تتعلق بتعليمات الدخول المؤقت بوسائل النقل لأغراض تجارية.