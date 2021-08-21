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بوتين وأردوغان يبحثان الوضع في أفغانستان

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بوتين وأردوغان يبحثان الوضع في أفغانستان بوتين وأردوغان يبحثان الوضع في أفغانستان

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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان الوضع في أفغانستان مع التأكيد على أهمية تحقيق السلام في هذا البلد.

وجاء في بيان الكرملين في أعقاب الاتصال الهاتفي بين الرئيسين، اليوم السبت، أنهما «أشارا إلى أهمية ضمان الاستقرار والسلام في البلاد والحفاظ على النظام والقانون».

وأضاف البيان أنه «جرى التأكيد على أولوية مهام محاربة الإرهاب وتجارة المخدرات».

واتفق الرئيسان على تعزيز التنسيق الثنائي بشأن أفغانستان.

وبحث الرئيسان كذلك مسائل التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاقتصاد والطاقة.

المصرى اليوم

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