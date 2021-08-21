الدبيبة يعلن شروطه للقاء حفتر ويوضح موقفه إزاء إمكانية ترشح القذافي للرئاسة الليبية

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رجح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، إمكانية عقد لقاء بينه وبين قائد «الجيش الوطني الليبي» خليفة حفتر، لكن بشروط.

وأشار الدبيبة، في مقابلة نشرتها وكالة «بلومبرغ» الأمريكية أمس الجمعة، إلى أنه تواصل مع حفتر بصورة غير مباشرة فقط في مستهل ولايته، بغية حل بعض المسائل، منها تبادل الأسرى، لافتًا إلى أن التصريحات التي جاءت على لسان قائد «الجيش الوطني» في الآونة الأخيرة لا تبعث على التفاؤل.

في الوقت نفسه، أكد الدبيبة أنه لا يعارض لقاء حفتر إذا اعترف قائد «الجيش الوطني» به كرئيس للحكومة ووزير للدفاع.

وردًا على سؤال عن موقفه إزاء إمكانية ترشح سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، في انتخابات الرئاسة المزمع تنظيمها في ليبيا أواخر العام الجاري، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية: «(سيف الإسلام) هو مواطن ليبي من أبناء قبيلة مهمة في ليبيا، ولا مانع لترشح أي مواطن ليست لديه مشاكل قانونية».

وحذر الدبيبة من أن تدخلات أجنبية قد تشكل عوائق لإجراء الانتخابات، على الرغم من إعلان كل الدول رسميًا دعمها لتنظيمها.

وأشار رئيس الحكومة إلى تقليص كميات الأسلحة المهربة إلى ليبيا بشكل حاد، وأكد إحراز تقدم في مسألة سحب المرتزقة الأجانب من البلاد، موضحا: «لن أقول إنهم سينسحبون في غضون شهر أو اثنين، لكنهم سينسحبون في نهاية المطاف».