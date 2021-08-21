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بعد إعلان عقد قرانه اليوم .. أحمد سعد يسير على نهج «الحاج متولي»

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يستعد الفنان أحمد سعد للزواج للمرة الرابعة من عارضة الأزياء علياء بسيوني اليوم، في حفل بسيط يحضره الأهل والأصدقاء، لم تكن هذه الزيجة الأولى في حياة سعد بل سبقها ثلاث زيجات.

ويسرد لكم «المصري اليوم» عدد زيجات الفنان أحمد سعد قبل ساعات من إقامة حفل زفافه.

كانت الزيجة الأولى في حياة الفنان أحمد سعد، هي لبنى بيومي وهي الزيجة الأولى في حياتها فهي أم أولاده، أنجب منها طفلين.

ولم تستمر علاقة الثنائي طويلا، رغم قصة الحب الكبيرة التي جمعتهما، فلم يستمر زواجهما لمدة شهر، بعد أن حدث بينهما العديد من المشاكل.

أحمد سعد وريم البارودي

كانت الزيجة الثالثة في حياة أحمد سعد واستمرت علاقة الثنائي لمدة عامين وانتهت بالطلاق والأزمات التي تم تصديرها بالبرامج التليفزيونية، حيث اتهمت سمية أحمد سعد بالاعتداء عليها بالضرب.

نشر المطرب أحمد سعد صورة مع خطيبته خلال الاحتفال بعيد ميلاده - صورة أرشيفية

أما علياء بسيوني فستكون الزيجة الرابعة لأحمد سعد فهي من مواليد برج الأسد وتعيش في إحدى المناطق بمصر الجديدة وتعمل في مجال الأزياء وتمتلك معرضًا بأحد المناطق الراقية في القاهرة.

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المصرى اليوم

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