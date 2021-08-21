رئيسة المفوضية الأوروبية: لم نعترف بطالبان ولا نُجري محادثات سياسية معها

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قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم السبت، إن الاتحاد الأوروبي لم يعترف بحركة طالبان، ولا يجري محادثات سياسية معها.

وقالت فون دير لاين إنها ستقترح زيادة المساعدات الإنسانية التي خصصتها المفوضية لأفغانستان هذا العام، وهي 57 مليون يورو، مؤكدة أن الأموال مرهونة باحترام حقوق الإنسان وحسن معاملة الأقليات واحترام حقوق النساء والفتيات.

وأدلت رئيسة الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي بالتصريحات هذه بعد زيارتها مركز استقبال في مدريد لموظفين أفغان لدى مؤسسات تابعة للاتحاد الأوروبي، جرى إجلاؤهم مؤخرا من كابل.

إلى ذلك قال مسؤول في حلف شمال الأطلسي إن نحو 12 ألف أجنبي وأفغاني يعملون لدى السفارات ومنظمات الإغاثة الدولية تم إجلاؤهم من أفغانستان منذ دخول مقاتلي طالبان العاصمة كابل.