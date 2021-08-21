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يختتم الأقباط الأرثوذكس، اليوم، صوم السيدة العذراء مريم الذى بدأوه يوم 8 أغسطس الجارى.

شهدت قرية كفر داوود مطر التابعة لإيبارشية ميت غمر في محافظة الدقهلية مشاركة الآلاف من الأقباط في نهضة صوم السيدة العذراء مريم بكنيستها بالقرية، أعقبتها زفة كبيرة لأيقونة العذراء طافت شوارع القرية التي يسكنها بالكامل أقباط.

ترأس الصلوات والاحتفالات الأنبا صليب مطران ميت غمر والبلاد الشرقية والقمص كرولس وديع كاهن كنيسة العذراء مريم بقرية داوود مطر ولفيف من الكهنة والقساوسة والشمامسة والآلاف من المواطنين الذين توافدوا على القرية للمشاركة في الاحتفالات والزفة.

وقام الآباء القساوسة والقمامصة خلال الموكب بتلاوة الصلوات الترانيم أمام أيقونة العذراء مريم، بينما أطلقت السيدات الزغاريد خلال الاحتفال،

وأعقب الزفة احتفال كبير في الملعب الملحق بالكنسية بحضور كورال الكنيسة والمطرانية وانتهى بعظة للأنبا صليب.

احتفال أقباط الدقهلية بصوم العذراء مريم بزفة ونهضة وترانيم

احتفال أقباط الدقهلية بصوم العذراء مريم بزفة ونهضة وترانيم

احتفال أقباط الدقهلية بصوم العذراء مريم بزفة ونهضة وترانيم

احتفال أقباط الدقهلية بصوم العذراء مريم بزفة ونهضة وترانيم

احتفال أقباط الدقهلية بصوم العذراء مريم بزفة ونهضة وترانيم

احتفال أقباط الدقهلية بصوم العذراء مريم بزفة ونهضة وترانيم

احتفال أقباط الدقهلية بصوم العذراء مريم بزفة ونهضة وترانيم

احتفال أقباط الدقهلية بصوم العذراء مريم بزفة ونهضة وترانيم

احتفال أقباط الدقهلية بصوم العذراء مريم بزفة ونهضة وترانيم

احتفال أقباط الدقهلية بصوم العذراء مريم بزفة ونهضة وترانيم

احتفال أقباط الدقهلية بصوم العذراء مريم بزفة ونهضة وترانيم

احتفال أقباط الدقهلية بصوم العذراء مريم بزفة ونهضة وترانيم

احتفال أقباط الدقهلية بصوم العذراء مريم بزفة ونهضة وترانيم

احتفال أقباط الدقهلية بصوم العذراء مريم بزفة ونهضة وترانيم

احتفال أقباط الدقهلية بصوم العذراء مريم بزفة ونهضة وترانيم

احتفال أقباط الدقهلية بصوم العذراء مريم بزفة ونهضة وترانيم