أخبار عاجلة

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في العياط -
وزير التعليم العالي: نحاول تغير مفاهيم الأسر المصرية عن الكليات ووظائف المستقبل -
أحمد مجاهد يكشف موعد انطلاق بطولة الدوري حال استكمال الكأس -
"الأرصاد" تُنبِّه 5 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وموجة حارة وتدنٍّ في مدى الرؤية -
الاحتلال الإسرائيلي يجبر فلسطينيًا في القدس على هدم منزله -
حالة الطقس ودرجات الحرارة والرطوبة من اليوم إلى السبت 4 سبتمبر 2021 -
أعلنا زواجهما في الأقصر.. وزير السياحة يلتقي زوجين من إسبانيا ويمنحهما هدية (صور) -
دينا الوديدي تمزج التراث بالموسيقى الحديثة.. وبغدادي بيج باند في دنيا الجاز (صور) -
أخطر من النسخ السابقة للفيروس .. 9 أعراض لـ"دلتا كورونا" -
السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الحوثي على قاعدة العند العسكرية باليمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الآلاف يشاركون في زفة واحتفالات ختام صوم العذراء مريم في الدقهلية ( وصور)

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يختتم الأقباط الأرثوذكس، اليوم، صوم السيدة العذراء مريم الذى بدأوه يوم 8 أغسطس الجارى.

شهدت قرية كفر داوود مطر التابعة لإيبارشية ميت غمر في محافظة الدقهلية مشاركة الآلاف من الأقباط في نهضة صوم السيدة العذراء مريم بكنيستها بالقرية، أعقبتها زفة كبيرة لأيقونة العذراء طافت شوارع القرية التي يسكنها بالكامل أقباط.

ترأس الصلوات والاحتفالات الأنبا صليب مطران ميت غمر والبلاد الشرقية والقمص كرولس وديع كاهن كنيسة العذراء مريم بقرية داوود مطر ولفيف من الكهنة والقساوسة والشمامسة والآلاف من المواطنين الذين توافدوا على القرية للمشاركة في الاحتفالات والزفة.

وقام الآباء القساوسة والقمامصة خلال الموكب بتلاوة الصلوات الترانيم أمام أيقونة العذراء مريم، بينما أطلقت السيدات الزغاريد خلال الاحتفال،

وأعقب الزفة احتفال كبير في الملعب الملحق بالكنسية بحضور كورال الكنيسة والمطرانية وانتهى بعظة للأنبا صليب.

احتفال أقباط الدقهلية بصوم العذراء مريم بزفة ونهضة وترانيم
احتفال أقباط الدقهلية بصوم العذراء مريم بزفة ونهضة وترانيم
احتفال أقباط الدقهلية بصوم العذراء مريم بزفة ونهضة وترانيم
احتفال أقباط الدقهلية بصوم العذراء مريم بزفة ونهضة وترانيم
احتفال أقباط الدقهلية بصوم العذراء مريم بزفة ونهضة وترانيم
احتفال أقباط الدقهلية بصوم العذراء مريم بزفة ونهضة وترانيم
احتفال أقباط الدقهلية بصوم العذراء مريم بزفة ونهضة وترانيم
احتفال أقباط الدقهلية بصوم العذراء مريم بزفة ونهضة وترانيم
احتفال أقباط الدقهلية بصوم العذراء مريم بزفة ونهضة وترانيم
احتفال أقباط الدقهلية بصوم العذراء مريم بزفة ونهضة وترانيم
احتفال أقباط الدقهلية بصوم العذراء مريم بزفة ونهضة وترانيم
احتفال أقباط الدقهلية بصوم العذراء مريم بزفة ونهضة وترانيم
احتفال أقباط الدقهلية بصوم العذراء مريم بزفة ونهضة وترانيم
احتفال أقباط الدقهلية بصوم العذراء مريم بزفة ونهضة وترانيم
احتفال أقباط الدقهلية بصوم العذراء مريم بزفة ونهضة وترانيم
احتفال أقباط الدقهلية بصوم العذراء مريم بزفة ونهضة وترانيم
احتفال أقباط الدقهلية بصوم العذراء مريم بزفة ونهضة وترانيم

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أحمد مجاهد عن تدخل أبو ريدة في قراراته: والله غير صحيح .. فيديو

أحمد مجاهد عن تدخل أبو ريدة في قراراته: والله غير صحيح .. فيديو

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو اقتحام بلطجية لمنازل مواطنين بحدائق القبة

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو اقتحام بلطجية لمنازل مواطنين بحدائق القبة

أحمد مجاهد: اللوائح ظلمت سموحة.. ووارد تغيير شكل درع الدوري .. فيديو

أحمد مجاهد: اللوائح ظلمت سموحة.. ووارد تغيير شكل درع الدوري .. فيديو

مجاهد: من الوارد غياب محمد صلاح والنني عن المنتخب أمام أنجولا.. فيديو

مجاهد: من الوارد غياب محمد صلاح والنني عن المنتخب أمام أنجولا.. فيديو