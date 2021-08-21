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موظفة أمام «الأسرة»: «ترددت في الموافقة عليه.. قالولي لما يتجوز هيعقل ومحصلش»

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موظفة أمام «الأسرة»: «ترددت في الموافقة عليه.. قالولي لما يتجوز هيعقل ومحصلش» موظفة أمام «الأسرة»: «ترددت في الموافقة عليه.. قالولي لما يتجوز هيعقل ومحصلش»

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نظرت محكمة الاسرة، دعوى مقامة من موظفة ضد طليقها، تطالبه بدفع 65 ألف جنيه مصاريف دراسية لنجليه، وقالت إنها انفصلت عن زوجها منذ عام، وكان مسؤول عن دفع المصروفات الدراسية لإلحاقهما بتلك المدرسة بناء على رغبته منذ 4 سنوات.

وأضافت الموظفة في دعواها إنها انفصلت عن زوجها نتيجة تراكم المشاكل بينهما منذ الزواج والمتمثلة في علاقاته النسائية المشبوهة، موضحة أنها تزوجت منذ 6 سنوات من أحد أقاربها، وعندما تقدم لخطبتها كانت مترددة بالموافقة عليه بسبب علاقاته النسائية المشبوهة، إلا أن والدتها وأقاربها أقنعوها لكونه ميسور الحال ويعمل بإحدى الشركات الكبرى «لما يتجوز هيعقل وينصلح حاله زى كتير من الرجالة».

وأشارت إلى أنها منذ زواجها كانت تتغاضى عن أفعاله وتصرفاته، وحاولت أن تعيش حياة مستقرة لإنجابها توأم يبلغا من العمر«8 سنوات»، إلا أنها لم تتحمل تلك التصرفات السيئة وتركت مسكن الزوجية وأقامت لدى والدتها التي نصحتها بالعودة إلى منزلها، وعندما عادت وجدته متغيب عن المنزل لمدة أسبوع بناء على كلام حارس العقار الذي أخبرها بأنه شاهده يحمل حقيبة ملابس ويضعها في شنطة العربية وكانت بصحبته سيدة، فقررت الطلاق

المصرى اليوم

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