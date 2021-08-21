الحكم بالإعدام لعاطلين قتلا سائق توك توك لسرقته بالإكراه بشبرا الخيمة

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قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار سامح عبدالحكم، رئيس المحكمة، وعضوية المسشارين عبدالرحمن صفوت الحسيني وحسن قنديل، وأمانة سر أشرف حسن، بإجماع الآراء، بالإعدام شنقًا لعاطلين بتهمة قتل سائق توك توك، مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية.

وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن المتهمين بيّتا النيّة وعقدا العزم على ارتكاب جريمتهما بدافع سرقة المجني عليه بالإكراه بأن استوقفه المتهم الأول أثناء استقلاله مركبته، وطلب منه توصيله إلى مكان أعده سلفًا، وينتظره فيه المتهم الثاني لارتكاب جريمتهما، وأعدا لذلك السلاحين محل الاتهامات «سكينًا وقطعة قماش».

وأضافت المحكمة أن المتهمين انهالا على المجني عليه ضربًا، وضغط الثاني على عنقه بقطعة القماش، فأحدثا به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، وعثر الأهالي على جثة المجني عليه مُكبَّل اليدين والقدمين، ودلت التحريات على ارتكابهما الواقعة، وأمام النيابة أقرا في التحقيقات بارتكابهما الواقعة.