إقبال متوسط في أول يوم لتنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة في جامعة المنصورة (صور)

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شهدت جامعة المنصورة، اليوم، إقبالا متوسطا لتسجيل الرغبات من طلاب الثانوية العامة في أول يوم لتنسيق المرحلة الأولى وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا .

وأكد الدكتور محمد عطية نائب رئيس جامعة المنصورة للتعليم والطلاب أنه تم استقبال طلاب المرحلة الأولى لتسجيل رغباتهم بفرع مكتب التنسيق بالجامعة حيث يقدم المكتب الدعم الفنى ومساعدة الطلاب على تسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات حسب رغبتهم من خلال فريق عمل متفرغ لمساعدتهم.

وأشار الدكتور وليد الطنطاوى مدير مكتب التنسيق أنه تم تجهيز معامل الحاسب الآلى وعددها 5 معامل، منها 3 بكلية التربية ومعمل بكلية الصيدلة بالإضافة إلى مكتب التنسيق المركزي بوحدة الخـدمات الالكترونيـة لتستوعب جميعا 150 جهاز كمبيوتر، لتستوعب طلاب الثانوية العامة بمراحلها المختلفة والتخلفات، وطلاب الدبلومات الفنية (ثلاث سنوات- وخمس سنوات)، وخريجي المعاهد الفنية، وطلاب الشهادات المعادلة (العربية- الأجنبية)، مع مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي داخل معامل الحاسب الآلى حيث تم ترك جهاز كمبيوتر فارغ بين كل جهازين كمبيوتر وتوفير أدوات التطهير اللازمة بالمكتب من كحول وقفازات وكمامات للعاملين بالكتب، ووضع بوابة تطهير على البوابة الرئيسية، مع عمل مسارات للدخول والخروج للطلاب منعاً للازدحام والتكدس، وملصقات على الأرض لمراعاة المسافات بين الطلاب.

وأكد على تخصيص لجان للرد على استفسارات وشكاوى الطلاب، كما تم تجهيز المكتب من الخارج بمظلات لحماية الطلاب من حرارة الشمس وتجهيز المكتب من الخارج بعدد كافٍ من الكراسي مع مراعاة مسافات التباعد بين الكراسي.

مكتب تنسيق جامعة المنصورة يستقبل طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم في الالتحاق بالجامعات

مكتب تنسيق جامعة المنصورة يستقبل طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم في الالتحاق بالجامعات

مكتب تنسيق جامعة المنصورة يستقبل طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم في الالتحاق بالجامعات