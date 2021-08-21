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إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في العياط
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الاثنين 30 أغسطس 2021 01:01 صباحاً
وزير التعليم العالي: نحاول تغير مفاهيم الأسر المصرية عن الكليات ووظائف المستقبل
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الاثنين 30 أغسطس 2021 01:01 صباحاً
أحمد مجاهد يكشف موعد انطلاق بطولة الدوري حال استكمال الكأس
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الاثنين 30 أغسطس 2021 01:01 صباحاً
"الأرصاد" تُنبِّه 5 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وموجة حارة وتدنٍّ في مدى الرؤية
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الاثنين 30 أغسطس 2021 12:53 صباحاً
الاحتلال الإسرائيلي يجبر فلسطينيًا في القدس على هدم منزله
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الاثنين 30 أغسطس 2021 12:47 صباحاً
حالة الطقس ودرجات الحرارة والرطوبة من اليوم إلى السبت 4 سبتمبر 2021
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الاثنين 30 أغسطس 2021 12:47 صباحاً
أعلنا زواجهما في الأقصر.. وزير السياحة يلتقي زوجين من إسبانيا ويمنحهما هدية (صور)
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الاثنين 30 أغسطس 2021 12:47 صباحاً
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الاثنين 30 أغسطس 2021 12:39 صباحاً
السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الحوثي على قاعدة العند العسكرية باليمن
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الاثنين 30 أغسطس 2021 12:39 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
مسلحو طالبان يظهرون بملابس القوات الأمريكية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 21 أغسطس 2021 04:18 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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