العراق : تحذيرات من انهيار النظام الصحي في البلاد بسبب إصابات كورونا

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حذرت وزارة الصحة العراقية، من انهيار النظام الصحي في البلاد، إذا واصلت إصابات فيروس «كورونا» الارتفاع بهذه الوتيرة، وكشف المتحدث باسم الصحة العراقية سيف البدر، في تصريحات نقلتها «قناة العربية»، النقاب عن أكبر تحد تواجهه الوزارة وهو الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مؤكدا أن النظام الصحي في العراق يعاني من أزمات كبيرة.

وأشار البدر، إلى أن العمل جار على تخفيف الضغط عن المنظومة الصحية، مطالبا الموظفين العاملين في مؤسسات الدولة بالتطعيم ضد كورونا.

وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، إن الوضع الصحي في العراق خطير بسبب فيروس «كورونا»، مضيفا أنه وجه بتوفير كافة الإمكانيات قبل إجراء امتحانات المرحلة الإعدادية مشيرا إلى أنه على الرغم مما تمر به البلاد من ظروف صحية واقتصادية وأمنية واستهدافات متكررة لأبراج الطاقة، إلا أن هناك إصرار أن تكون الامتحانات ناجحة، مضيفا :نحن بحاجة إلى الالتزام بإجراءات السلامة بأقصى ما يكون، وتابع: «لا يمكن مجاملة على حساب العلم».

وكان قد توجه أمس 483 ألفا 239 وطالبا وطالبة في العراق، لأداء الامتحانات الوزارية للمرحلة الإعدادية بصفوفها المنتهية في دورها الأول للعام الدراسي 2020- 2021.