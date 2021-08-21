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قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه يجب على الرئيس الحالي جو بايدن الاعتذار أمام الأمريكيين عن طريقة انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان قبل مغادرة المدنيين، وكذلك أنه سمح بوقوع المعدات العسكرية بقيمة 85 مليار دولار في أيدي طالبان، مضيفا أنه لو جرى هذا الأمر في ظل إدارته لما أصبح انسحاب القوات الأمريكية بمثابة كارثة.

وفي وقت سابق وصف ترامب انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بأنه أكبر إهانة بالنسبة للولايات المتحدة.

وفي تصريحات له في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن سقوط معظم أراضي أفغانستان في قبضة حركة «طالبان» أمر واقع، مشددا على أهمية منع تفكك الدولة الأفغانية وتفادي أي تدخل أجنبي.