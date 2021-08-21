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ضربوه بالشوم حتى لفظ أنفاسه .. مقتل بقال داخل محله على يد مجهولين

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ضربوه بالشوم حتى لفظ أنفاسه .. مقتل بقال داخل محله على يد مجهولين ضربوه بالشوم حتى لفظ أنفاسه .. مقتل بقال داخل محله على يد مجهولين

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تكثف أجهزة الأمن في القليوبية من جهودها لكشف غموض مقتل صاحب محل بقالة على يد 3 أشخاص قاموا بضربة بالشوم حتى لفظ انفاسة داخل محل ببنها وفروا هاربين وتم نقل الجثة إلى مستشفى بنها العام وتحرر محضر بالواقعة وطلبت النيابة ضبط واحضار المتهمين

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها يفيد قيام مجهولين بقتل صاحب محل بقالة بالشوم في محل ببنها بدائرة المركز

انتقلت الأجهزة الامنية وتبين ان المتوفى يدعى «أ س أ» وان وراء ارتكاب الواقعة 3 اشخاص قاموا باقتحام محل البقالة الذي يقف فيه وانهالوا عليه ضربا بالشوم والعصى وسقط على الارض غارقا في دماءه وفروا هاربين ولقى مصرعه في الحال وتم نقله إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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