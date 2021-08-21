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ابتهاجًا بنقل أثاث .. كشف ملابسات إطلاق الرصاص وضبط مرتكب الواقعة بالدقهلية

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ابتهاجًا بنقل أثاث .. كشف ملابسات فيديو إطلاق الرصاص وضبط مرتكب الواقعة بالدقهلية ابتهاجًا بنقل أثاث .. كشف ملابسات إطلاق الرصاص وضبط مرتكب الواقعة بالدقهلية

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كشفت أجهزة الأمن، السبت، ملابسات تداول مقطع على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتضمن قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية بالدقهلية، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها: «فى إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك متضمناً تضرر عدد من الأهالي لقيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية في الهواء مسبباً حالة من الذعر للأهالي بالمنطقة، بالفحص تبين قيام حاصل على دبلوم، مقيم ببندر السنبلاوين بالدقهلية، بإطلاق أعيرة نارية من بندقية بحوزته ابتهاجًا بنقل أثاث أحد أقاربه استعداداً لزفافه، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن الدقهلية من ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم بندقية خرطوش».
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصرى اليوم

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