أخبار عاجلة

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في العياط -
وزير التعليم العالي: نحاول تغير مفاهيم الأسر المصرية عن الكليات ووظائف المستقبل -
أحمد مجاهد يكشف موعد انطلاق بطولة الدوري حال استكمال الكأس -
"الأرصاد" تُنبِّه 5 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وموجة حارة وتدنٍّ في مدى الرؤية -
الاحتلال الإسرائيلي يجبر فلسطينيًا في القدس على هدم منزله -
حالة الطقس ودرجات الحرارة والرطوبة من اليوم إلى السبت 4 سبتمبر 2021 -
أعلنا زواجهما في الأقصر.. وزير السياحة يلتقي زوجين من إسبانيا ويمنحهما هدية (صور) -
دينا الوديدي تمزج التراث بالموسيقى الحديثة.. وبغدادي بيج باند في دنيا الجاز (صور) -
أخطر من النسخ السابقة للفيروس .. 9 أعراض لـ"دلتا كورونا" -
السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الحوثي على قاعدة العند العسكرية باليمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عرعر.. تَواصل الجهود في إنهاء البلاغات الواردة ضمن حملة "صور وأرسل"

Print
عرعر.. تَواصل الجهود في إنهاء البلاغات الواردة ضمن حملة "صور وأرسل" عرعر.. تَواصل الجهود في إنهاء البلاغات الواردة ضمن حملة "صور وأرسل"
رفع أكثر من 58 سيارة مهملة

عرعر.. تَواصل الجهود في إنهاء البلاغات الواردة ضمن حملة

واصلت أمانة منطقة الحدود الشمالية جهودها في إنهاء البلاغات الواردة لها ضمن حملة صور وأرسل، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على مستوى المملكة في مطلع الأسبوع الماضي، والتي تهدف إلى تمكين أفراد المجتمع وتعزيز دورهم في تحسين المشهد الحضري، ضمن برنامج جودة الحياة لتطوير القطاع البلدي؛ حيث رفع أكثر من 58 سيارة مهملة، وسيستكمل إقفال البلاغات وفقًا للخطة المعدة لمعالجة التشوه البصري وتعزيز السلوك الحضاري.

وأكدت الأمانة مواصلة تلقي بلاغات تحسين المشهد الحضري والعمل على إغلاقها وفقًا للتصنيفات المرفقة في تطبيق "بلدي"، واتخاذ ما يلزم لتحسين المشهد الحضري للمحافظة مع إشراك المواطنين وإسهامهم في معالجة مظاهر التشوه.

ونوه المتحدث الرسمي للأمانة ثامر القاران، بأن خدمة "صور وأرسل" تتم عن طريق تطبيق "بلدي" الذي يمكن تحميله في مختلف الأجهزة الإلكترونية عن طريق الرابط التالي: bit.ly/38YI5nS

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأرصاد" تُنبِّه 5 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وموجة حارة وتدنٍّ في مدى الرؤية

"الأرصاد" تُنبِّه 5 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وموجة حارة وتدنٍّ في مدى الرؤية

أخطر من النسخ السابقة للفيروس .. 9 أعراض لـ"دلتا كورونا"

أخطر من النسخ السابقة للفيروس .. 9 أعراض لـ"دلتا كورونا"

السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الحوثي على قاعدة العند العسكرية باليمن

السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الحوثي على قاعدة العند العسكرية باليمن

"الزعاق" يكشف علاقة العام الدراسي بالمناخ.. وأيامها عالميًّا بين 176 و204 أيام

"الزعاق" يكشف علاقة العام الدراسي بالمناخ.. وأيامها عالميًّا بين 176 و204 أيام