أخبار عاجلة

شلة الغردقة .. فرج عامر يكشف تفاصيل الصورة الشهيرة مع الخطيب وحسن حمدي (فيديو) -
شوبير يكشف قرار موسيماني بشأن إعارة كهربا وطاهر .. ويؤكد: هذا الحارس الأقرب للأهلي -
جدة : ضبط مواطن نقل 9 مخالفين لنظام أمن الحدود -
إنفاذا لتوجيهات ولي العهد.. نائب وزير الدفاع يتفقد القوات البرية -
"سامسونج" تعتزم بدء الإنتاج الضخم لسلسلة "جالاكسي إس 22" في نوفمبر القادم -
ضبط مواطن نقل 9 مخالفين لنظام أمن الحدود في جدة -
مقتل طالب وإصابة 11 آخرين برصاص قوات نظامية خلال مظاهرات بدارفور -
أمادو موتاري فيحاويًا حتى 2023.. والإدارة تنهي عقد اليوناني كرياكوس بالتراضي -
قطر تدين محاولة استهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها الدولي -
"السديس": حرب المخدرات على بلادنا مكشوفة.. ورجال أمننا لمروجيها بالمرصاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"طوارئ مكافحة الأمراض" في حجة يقدم خدماته العلاجية لـ2.635 مستفيدًا خلال أسبوع

Print
"طوارئ مكافحة الأمراض" في حجة يقدم خدماته العلاجية لـ2.635 مستفيدًا خلال أسبوع "طوارئ مكافحة الأمراض" في حجة يقدم خدماته العلاجية لـ2.635 مستفيدًا خلال أسبوع
بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

قدّم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة، خدماته العلاجية لـ2.635 مستفيدًا خلال الفترة من 5 حتى 11 أغسطس، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع قسم التسجيل والفرز 1.268مستفيدًا، وقسم الملاحظة 49 شخصًا، وعيادة التنويم 50 حالة؛ فيما صرفت الأدوية لـ1.268 شخصًا.

فيما راجع قسم المختبر 351 شخصًا، وقسم المصابين بالأوبئة 1.268 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 301 مراجع، وقسم الإحالة الطبية 8 مستفيدين؛ فيما نفذ نشاطين للتخلص من النفايات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"سامسونج" تعتزم بدء الإنتاج الضخم لسلسلة "جالاكسي إس 22" في نوفمبر القادم

"سامسونج" تعتزم بدء الإنتاج الضخم لسلسلة "جالاكسي إس 22" في نوفمبر القادم

ضبط مواطن نقل 9 مخالفين لنظام أمن الحدود في جدة

ضبط مواطن نقل 9 مخالفين لنظام أمن الحدود في جدة

مقتل طالب وإصابة 11 آخرين برصاص قوات نظامية خلال مظاهرات بدارفور

مقتل طالب وإصابة 11 آخرين برصاص قوات نظامية خلال مظاهرات بدارفور

أمادو موتاري فيحاويًا حتى 2023.. والإدارة تنهي عقد اليوناني كرياكوس بالتراضي

أمادو موتاري فيحاويًا حتى 2023.. والإدارة تنهي عقد اليوناني كرياكوس بالتراضي