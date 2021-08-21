"طوارئ مكافحة الأمراض" في حجة يقدم خدماته العلاجية لـ2.635 مستفيدًا خلال أسبوع

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بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

قدّم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة، خدماته العلاجية لـ2.635 مستفيدًا خلال الفترة من 5 حتى 11 أغسطس، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع قسم التسجيل والفرز 1.268مستفيدًا، وقسم الملاحظة 49 شخصًا، وعيادة التنويم 50 حالة؛ فيما صرفت الأدوية لـ1.268 شخصًا.

فيما راجع قسم المختبر 351 شخصًا، وقسم المصابين بالأوبئة 1.268 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 301 مراجع، وقسم الإحالة الطبية 8 مستفيدين؛ فيما نفذ نشاطين للتخلص من النفايات.