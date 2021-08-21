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"عبدالرزاق حمدالله": لن أساوم "النصر" ومستمر مع الفريق

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"عبدالرزاق حمدالله": لن أساوم "النصر" ومستمر مع الفريق "عبدالرزاق حمدالله": لن أساوم "النصر" ومستمر مع الفريق
طالَبَ الجماهير بعدم الالتفات للشائعات

كشف مهاجم فريق النصر "المغربي" عبدالرزاق حمدالله في تغريدات عبر حسابه على تويتر، أنه مستمر مع النصر ولا صحة لما يتردد عن رحيله.

ووضع اللاعب المغربي حدًّا لما يتردد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن رحيله لنادي الاتحاد، وكشف اللاعب في تغريداته، أنه أبدًا لن يساوم النادي الذي حمل قميصه وكان شرفًا له التواجد بين جدرانه.

وتابع اللاعب في تغريداته أنه مستمر مع الفريق طالما عقده مستمر، وأن غيابه عن الفريق في مباراة الفيصلي كان قرارًا فنيًّا للجهاز.

واختتم تغريداته بأن الحب الذي بينه وبين جماهير النصر لن ينال منه أحد كان قريبًا أو بعيدًا؛ مطالبًا الجماهير بعدم الالتفات للشائعات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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