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بأمر ملكي.. الموافقة على إجازة تملك صك مساهمة المحمدية بالخرج

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بأمر ملكي.. الموافقة على إجازة تملك صك مساهمة المحمدية بالخرج بأمر ملكي.. الموافقة على إجازة تملك صك مساهمة المحمدية بالخرج
إعادة حقوق المساهمين

بأمر ملكي.. الموافقة على إجازة تملك صك مساهمة المحمدية بالخرج

صدر أمر ملكي بإجازة تملك صك مساهمة المحمدية في محافظة الخرج، وإعادة حقوق المساهمين، وذلك بعد استبعاد المساحة المتداخلة في الصك.
وكان الصك قد دُرس لدى فريق العمل الدائم في وزارة العدل، المشكل بأمر مكي للنظر في تضرر أصحاب الشأن من إيقاف صكوك أراضيهم أو إلغائها.
وأسهمت جهود فريق العمل في إنهاء دراسة مئات من الصكوك، واقتراح معالجتها؛ رفعاً للضرر وفق ما صدرت به التوجيهات الكريمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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