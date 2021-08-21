«نقل النواب» تطالب الجماعات الحكومية والخاصة بالمشاركة في مبادرة «حياة كريمة»

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طالب النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس التواب، الجامعات الحكومية والخاصة المشاركة في تنفيذ المشروعات التي تقوم بها الدولة تنفيذاً للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتى ستغير وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية داخل القرى والريف المصرى، ويستفيد منها 58 مليون مواطن مصرى يقطنون القرى الريف المصرى.

تساءل «عابد» في بيان له، أصدره اليوم السبت: «أين دور الجامعات المصرية في تنمية المناطق المحيطة بالجامعات والمناطق النائية والحدودية وغيرها خاصة أن كل جامعة بها منصب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة».

مشيرا إلى دور جامعة القاهرة المهم ومساهمتها الايجابية في خدمة المجتمع ليس على نطاق محافظة القاهرة ولكن بمختلف المناطق النائية والحدودية على مستوى الجمهورية من خلال القوافل التنموية الشاملة التي أطلقتها الجامعة إلى قرى محافظة الجيزة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصرى ومشاركتها القوية وتحقيق انجازات ملموسة على أرض الواقع وذلك في عدد من القرى التابعة لمركزي الصف وأطفيح بالجيزة وذلك في إطار تفعيل دور الجامعة الخدمي والتنموي تجاه المجتمع والبيئة المحيطة والمساهمة الفعالة في الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر احتياجًا بما يساهم في تنمية الإنسان.

وأضاف أن قوافل جامعة القاهرة قامت بتدريب نحو 835 رجلا وسيدة على الحرف والصناعات اليدوية في إطار مبادرة «صنايعية مصر» كتشكيل المعادن وتدوير المخلفات ومباديء الخياطة والتطريز، ووزعت القوافل مكافآت مالية رمزية وهدايا عينية لحوالي 310 أطفال.

مؤكدًا اهمية مساهمة الجامعات في مبادرة «حياة كريمة» لمساندة جهود الحكومة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين والأسر الأولى بالرعاية في القرى الأكثر احتياجًا، وتوفير الرعاية الصحية والخدمية لهم عبر قوافل مجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية، بالإضافة إلى المساهمة في غرس ثقافة الخدمة المجتمعية ودعم وتفعيل دور الجامعة الإنساني والاجتماعي في خدمة المجتمع المصري والذي يعد مكملًا لدورها البحثي والتعليمي .