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ضبط سيدة أوهمت ضحاياها بتوظيف أموالهم في تجارة الأجهزة الكهربائية بالمنيا

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ضبط سيدة أوهمت ضحاياها بتوظيف أموالهم في تجارة الأجهزة الكهربائية بالمنيا ضبط سيدة أوهمت ضحاياها بتوظيف أموالهم في تجارة الأجهزة الكهربائية بالمنيا

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ضبطت أجهزة الأمن، السبت، إحدى السيدات بمحافظة المنيا، لاستيلائها على أموال عدد من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها في تجارة الأجهزة الكهربائية.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغًا من عدد من المواطنين، مقيمين بمحافظة المنيا، بقيام إحدى السيدات بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم.

أكدت تحريات الإدارة صحة الواقعة، وتبين أن المتهمة مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنيا، وقيامها بممارسة النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم، من خلال تلقيها مبالغ مالية منهم، والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية مقابل أرباح مالية متفق عليها فيما بينهم، وتحصلت من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة بلغت مليوني و600 ألف جنيه مصري، إلا أنها توقفت عن سداد الأرباح ورفضت رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة.

المصرى اليوم

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