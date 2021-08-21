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شهدت معامل التنسيق بكلية الهندسة جامعة عين شمس، اليوم السبت، إقبالاً متوسطًا من قبل طلاب الثانوية العامة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات المصرية وسط الإجراءات الاحترازية الوقائية.

وجه الدكتور عمر الحسينى، عميد كلية الهندسة، بضرورة توفير كافة الإمكانيات اللازمة للوقاية في معامل التنسيق وتوفير فرق عمل لمساعدة الطلاب وأولياء الأمور لتسجيل رغباتهم، وأماكن لانتظار الطلاب وأولياء أمورهم لمنع تزاحم الطلاب أثناء تسجيل رغباتهم.

وأشار الدكتور أحمد منيب الصباغ، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أنه تم تخصيص ٤ معامل مجهزة بالكلية بعدد (100) جهاز حاسب آلى متصلة بشبكة الإنترنت وكذلك تم تخصيص فريق عمل تم اختياره من ذوى الخبرة في هذا المجال لخدمة الطلاب ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم في تسجيل الرغبات، هذا بالإضافة إلى الإجابة على كافة الاستفسارات والتساؤلات من قبل الطلاب وأولياء أمورهم.

وأشارت سيدة طه محمد الخولى، مسؤولة الإشراف على المعامل، إلى أن معامل التنسيق بالكلية تستقبل الطلاب من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً طوال أيام التنسيق بما في ذلك أيام الإجازات، وسوف يتم فتح تلك المعامل أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالقبول بالجامعات بجميع مراحل التنسيق وفقاً لمواعيد كل مرحلة.

تزامنا مع بداية تنسيق المرحلة الأولى توافد طلاب الثانوية العامة على معامل التنسيق بهندسة عين شمس

تزامنا مع بداية تنسيق المرحلة الأولى توافد طلاب الثانوية العامة على معامل التنسيق بهندسة عين شمس