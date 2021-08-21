رسميًا.. التعليم تعلن عن رابط تظلمات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021

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أعلنت وزارة التريبة والتعليم والتعليم الفني، عن الرابط الإلكترونى لقبول طلبات إعادة فحص أوراق الإجابة لطلاب الثانوية العامة مجانًا ويستمر قبول الطلبات لمدة أسبوع ويتم إرسال نتائج الفحص حتى يوم ١٣ سبتمبر القادم، وذلك عبر الرابط التالي:https://tazalom.emis.gov.eg.

وأوضحت الوزارة أن الفحص يتضمن تأكد الوزارة من الورقة الامتحانية ونسبتها إلى الطالب ويعاد تصحيحها يدويًا إذا تطلب الأمر.

وسوف يتسلم الطالب نتيجة الفحص إلكترونيًا موضحًا فيها سلامة الورقة ونسبتها إليه والدرجات الحاصل عليها وكذلك نسخة إلكترونية من ورقة إجابته المصححة ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح.