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أب يُشعل النار في زوجته وبناته ببني سويف .. والتحريات تكشف السبب

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أب يُشعل النار في زوجته وبناته ببني سويف .. والتحريات تكشف السبب أب يُشعل النار في زوجته وبناته ببني سويف .. والتحريات تكشف السبب

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لقيت فتاة مصرعها، منذ قليل، متأثرة بإصابتها بحروق بالجسم بعدما أقدم والدها على إشعال النيران في والدتها وشقيقتها، اليوم السبت، وسكب مواد مشتعلة «بنزين» عليهن داخل منزلهم بالجزيرة المرتفعة بمدينة بنى سويف، ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقامت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق لبنى سويف بنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، إذ تبين أن المصابين هم الأب «أحمد. م. ح» 51 سنة، مصابًا بحروق باليد وزوجته «آمال. ق. م» 46 سنة، مصابة بحروق من الدرجة الثالثة بالوجه والذراعين والساقين بنسبة 40٪ من مساحة الجسم، واثنين من الأبناء هما «أسماء»، 16 سنة، مصابة بحروق بنسبة 40٪ من مساحة الجسم، و«فاطمة» 19 سنة، مصابة بحروق من الدرجة الثالثة بنسبة 70٪، من مساحة الجسم ولقيت مصرعها متأثرة بإصابتها.

وتبين من التحريات الأولية للواقعة أن الأب قام بسكب مواد مشتعلة «بنزين» على زوجته وبناته لخلافات زوجية ورغبة الأب في بيع شقتهم ورفض الأسرة لذلك، تم احتجاز الأم وبناتها داخل قسم الحروق بمستشفى بنى سويف التخصصي لعمل الغيارات الطبية اللازمة على الأماكن المصابة بالجسم.

وتمكنت مباحث بندر بني سويف من ضبط الأب، وجارٍ عرضه على النيابة العامة لسماع أقواله.

المصرى اليوم

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