حلف شمالي الأطلسي يكشف عن عدد الأجانب الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان

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قال مسؤول في حلف شمال الأطلسى إن نحو 12 ألف أجنبى وأفغانى يعملون لدى السفارات وجماعات الإغاثة الدولية، تم إجلاؤهم من أفغانستان منذ دخول مقاتلى طالبان العاصمة.

وتبرأت الحركة من مسؤوليتها عن الاضطرابات في المطار الذي حاصره آلاف الساعين للفرار، قائلة إنه كان يمكن للغرب ترتيب خطة أفضل للإجلاء.

وكان الملا عبدالغني برادر، رئيس المكتب السياسي لحركة «طالبان»، وصل إلى العاصمة الأفغانية كابول، من أجل تشكيل حكومة شاملة، وفقا لما نقلته وكالة «فرانس برس».

وقال متحدث باسم «طالبان» إن الحركة ستكشف عن إطار حكم جديد لأفغانستان في الأسابيع القليلة المقبلة، مضيفا أن خبراء قانونيين ودينيين وخبراء في السياسة الخارجية في طالبان يعملون على طرح إطار حكم جديد في الأسابيع القليلة المقبلة.