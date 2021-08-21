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شقيق الرئيس الأفغاني الهارب يعلن مبايعته لحركة «طالبان»

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شقيق الرئيس الأفغاني الهارب يعلن مبايعته لحركة «طالبان» شقيق الرئيس الأفغاني الهارب يعلن مبايعته لحركة «طالبان»

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أعلنت حركة «طالبان»، أن شقيق الرئيس الأفغانى أشرف غنى، الذي غادر البلاد قبل سيطرة المسلحين على العاصمة كابول، أعلن مبايعته للحركة.

ووصل رئيس المكتب السياسى لحركة «طالبان»، الملا عبدالغنى برادر، إلى العاصمة الأفغانية كابول، تمهيدًا لتشكيل حكومة شاملة.

وقال متحدث باسم الحركة، إنه سيتم الكشف عن إطار حكم جديد لأفغانستان في الأسابيع القليلة المقبلة، مضيفًا أن خبراء قانونيون ودينيون وخبراء في السياسة الخارجية في طالبان يعملون على طرح إطار حكم جديد.

وأضاف أن نموذج طالبان الجديد للحكم في أفغانستان، قد لا يكون ديمقراطيا بالتعريف الغربى الدقيق، لكنه سيحمى حقوق الجميع، لافتًا إلى أن قادة الحركة يواصلون التشاور مع كبار الزعماء الأفغان السابقين، وشدد على أن الحركة ستحقق في المشكلات القانونية التي سببها بعض أعضائها، وسيناقش قادة الحركة خلال محادثات كيفية ضمان مغادرة القوى الغربية لأفغانستان بشروط ودية.

وعن اختطاف أجانب، قال مسؤول في الحركة إن عناصرها لم يختطفوا أي أجنبى، منوهًا إلى أن بعضهم قيد الاستجواب قبل خروجهم من البلاد، مؤكدًا تحلى مقاتلى الحركة بضبط النفس.

المصرى اليوم

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