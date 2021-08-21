أمريكا تشيد بموقف 4 دول عربية في أزمة أفغانستان

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أشادت الولايات المتحدة الأمريكية بموقف 4 دول عربية في أزمة أفغانستان، وعبرت عن تقديرها وامتنانها على مساعداتها في عمليات الإجلاء اليومية لآلاف الأشخاص.

وأجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتصالا هاتفيا مع أمير قطر تميم بن حمد، وأعرب عن تقديره للدعم القطري لعمليات الإجلاء من أفغانستان، مشيرا إلى أن هذا هو أكبر جسر جوي في التاريخ وأنه ما كان ليكون ممكنا لولا الدعم المبكر من قطر لتسهيل نقل آلاف الأشخاص يوميا، وذكر الديوان الأميري القطري إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الأمريكي شددا على ضرورة حماية المدنيين والانتقال السلمي للسلطة في أفغانستان.

كما وجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الشكر إلى الإمارات وقال عبر حسابه على تويتر، نحن ممتنون جدا للإمارات لدعمها عبور المواطنين الأمريكيين وموظفي السفارة والمواطنين الأجانب من أفغانستان كما غرد بلينكن، لحكومة البحرين لدعمها مقدرا الشراكة القوية والدائمة.

كما أعرب بلينكن خلال اتصال مع نظيره الكويتي، عن شكره وامتنانه للجهود التي تقدمها الكويت لتأمين العبور الآمن وتيسير عمليات إجلاء الدبلوماسيين والرعايا الأمريكيين والدول الأخرى من أفغانستان، وتأمين وصولهم إلى بلدانهم سالمين.