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الاحتلال الإسرائيلي يجبر فلسطينيًا في القدس على هدم منزله
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الاثنين 30 أغسطس 2021 12:47 صباحاً
حالة الطقس ودرجات الحرارة والرطوبة من اليوم إلى السبت 4 سبتمبر 2021
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الاثنين 30 أغسطس 2021 12:47 صباحاً
أعلنا زواجهما في الأقصر.. وزير السياحة يلتقي زوجين من إسبانيا ويمنحهما هدية (صور)
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الاثنين 30 أغسطس 2021 12:47 صباحاً
دينا الوديدي تمزج التراث بالموسيقى الحديثة.. وبغدادي بيج باند في دنيا الجاز (صور)
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الاثنين 30 أغسطس 2021 12:47 صباحاً
أخطر من النسخ السابقة للفيروس .. 9 أعراض لـ"دلتا كورونا"
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الاثنين 30 أغسطس 2021 12:39 صباحاً
السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الحوثي على قاعدة العند العسكرية باليمن
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الاثنين 30 أغسطس 2021 12:39 صباحاً
"الزعاق" يكشف علاقة العام الدراسي بالمناخ.. وأيامها عالميًّا بين 176 و204 أيام
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الاثنين 30 أغسطس 2021 12:39 صباحاً
كارتيرون يحصل على إجازة 5 أيام ويطير لفرنسا
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الاثنين 30 أغسطس 2021 12:33 صباحاً
أبرزها "حلوة الجوف".. 65 نوعًا من التمور بمهرجان التمر والعسل بدومة الجندل
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الاثنين 30 أغسطس 2021 12:25 صباحاً
أهالي "صور بيشة" يعانون ضعف الاتصالات والإنترنت مع بداية العام الدراسي
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الاثنين 30 أغسطس 2021 12:25 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
بايدن: سنفرض شروطا صعبة للاعتراف بطالبان
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 21 أغسطس 2021 03:50 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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