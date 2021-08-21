أخبار عاجلة

الاحتلال الإسرائيلي يجبر فلسطينيًا في القدس على هدم منزله -
حالة الطقس ودرجات الحرارة والرطوبة من اليوم إلى السبت 4 سبتمبر 2021 -
أعلنا زواجهما في الأقصر.. وزير السياحة يلتقي زوجين من إسبانيا ويمنحهما هدية (صور) -
دينا الوديدي تمزج التراث بالموسيقى الحديثة.. وبغدادي بيج باند في دنيا الجاز (صور) -
أخطر من النسخ السابقة للفيروس .. 9 أعراض لـ"دلتا كورونا" -
السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الحوثي على قاعدة العند العسكرية باليمن -
"الزعاق" يكشف علاقة العام الدراسي بالمناخ.. وأيامها عالميًّا بين 176 و204 أيام -
كارتيرون يحصل على إجازة 5 أيام ويطير لفرنسا -
أبرزها "حلوة الجوف".. 65 نوعًا من التمور بمهرجان التمر والعسل بدومة الجندل -
أهالي "صور بيشة" يعانون ضعف الاتصالات والإنترنت مع بداية العام الدراسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الاتحاد الأوروبي: لم نعترف بطالبان ولا نجري محادثات سياسية معها

Print
الاتحاد الأوروبي: لم نعترف بطالبان ولا نجري محادثات سياسية معها الاتحاد الأوروبي: لم نعترف بطالبان ولا نجري محادثات سياسية معها

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم السبت، إن الاتحاد الأوروبي لم يعترف بحركة طالبان ولا يجري محادثات سياسية معها وذلك بعد أسبوع من سيطرة طالبان على أفغانستان.

وأكملت حركة طالبان سيطرتها السريعة على أفغانستان يوم الأحد ودخلت العاصمة كابول دون إطلاق رصاصة واحدة.

وأدلت رئيسة الذراع التنفيذية للاتحاد بالتصريحات بعد زيارتها مركز استقبال في مدريد لموظفين أفغان لدى مؤسسات تابعة للاتحاد الأوروبي جرى إجلاؤهم من كابول.
وقالت فون دير لاين إنها ستقترح زيادة المساعدات الإنسانية التي خصصتها المفوضية لأفغانستان هذا العام وهي 57 مليون يورو (67 مليون دولار)، مؤكدة أن الأموال مرهونة باحترام حقوق الإنسان وحسن معاملة الأقليات واحترام حقوق النساء والفتيات.

وأضافت في مؤتمر صحفي «قد نسمع كلام طالبان لكننا سنقيمهم قبل كل شيء من خلال أفعالهم وتصرفاتهم».

وقالت إن المفوضية مستعدة لتوفير التمويل لدول الاتحاد الأوروبي التي تساعد في إعادة توطين اللاجئين وإنها تعتزم إثارة قضية إعادة توطين اللاجئين في اجتماع مجموعة السبع الأسبوع المقبل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الاحتلال الإسرائيلي يجبر فلسطينيًا في القدس على هدم منزله

الاحتلال الإسرائيلي يجبر فلسطينيًا في القدس على هدم منزله

حالة الطقس ودرجات الحرارة والرطوبة من اليوم إلى السبت 4 سبتمبر 2021

حالة الطقس ودرجات الحرارة والرطوبة من اليوم إلى السبت 4 سبتمبر 2021

أعلنا زواجهما في الأقصر.. وزير السياحة يلتقي زوجين من إسبانيا ويمنحهما هدية (صور)

أعلنا زواجهما في الأقصر.. وزير السياحة يلتقي زوجين من إسبانيا ويمنحهما هدية (صور)

دينا الوديدي تمزج التراث بالموسيقى الحديثة.. وبغدادي بيج باند في دنيا الجاز (صور)

دينا الوديدي تمزج التراث بالموسيقى الحديثة.. وبغدادي بيج باند في دنيا الجاز (صور)