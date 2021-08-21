الاثنين.. الوفد يحتفل بذكرى سعد والنحاس وسراج الدين أمام ضريح سعد زغلول

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يحتفل حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب ووكيل أول مجلس الشيوخ، بذكرى زعماء الأمة الثلاثة سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين.

يبدأ الاحتفال بعد غد الاثنين، 23 أغسطس، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا أمام ضريح سعد زغلول وسط القاهرة، ويستمر بزيارة ضريحي الزعيم مصطفى النحاس والزعيم فؤاد سراج الدين بمنطقة البساتين.

ويلقي المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد كلمة بهذه المناسبة يتناول فيها السيرة الذاتية والسياسية والتاريخية للزعماء الثلاثة والمواقف الوطنية التي اتخذها حزب الوفد تحت قيادتهم.

كما يستعرض التاريخ الطويل لحزب الوفد الممتد إلى أكثر من 100 عام للحفاظ على الوطن وحرية شعبه وحماية استقلاله.

يُذكر أن الزعيم سعد زغلول لقي ربه يوم 23 أغسطس 1927، ولحق به الزعيم مصطفى النحاس يوم 23 أغسطس 1965، كما صعدت روح الزعيم فؤاد سراج الدين إلى بارئها يوم 9 أغسطس عام 2000، إذ رحل جميعهم في شهر واحد ويحتفل المصريون والوفديون بذكراهم العطرة عرفانًا بدورهم النضالي الطويل لصالح مصر والمصريين.