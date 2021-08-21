«الوضع خطير للغاية».. اشتباكات بين محتجين وأفراد الشرطة في أستراليا بسبب «كورونا»

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أرسلت السلطات الاسترالية أكثر من 1500 شرطي إلى سيدني، وتم إغلاق بعض طرق النقل العام المؤدية إلى وسط المدينة، لمنع احتجاج ضد العزل العام المفروض لاحتواء كورونا، وتم التخطيط لاحتجاج مماثل في مدينة ملبورن التي يسكنها أكثر من 5 ملايين نسمة، والتي تشهد سادس عزل عام منذ بدء الجائحة.

وتفرض السلطات عزلا عاما صارما منذ أسابيع على مدينة سيدني، التي تواجه صعوبة في احتواء تفشٍ لسلالة «دلتا» السريعة الانتشار والتي تسببت الآن في إصابات في بلدات ومدن أخرى في جميع أنحاء أستراليا، وكذلك في نيوزيلندا.

واشتبكت الشرطة الأسترالية مع مئات المحتجين الرافضين للعزل العام في مدينتي ملبورن وسيدني، أمس، فيما أعلن المسؤولون تسجيل أكبر زيادة يومية في إصابات كوفيد-19.

واستخدم أفراد في الشرطة رذاذ الفلفل في ملبورن لتفريق حشود اندفعت صوب صفوف الشرطة، ومنعت فرقة كبيرة من عناصر شرطة مكافحة الشغب مجموعات أصغر من المحتجين من الاحتشاد في سيدني.

وتوعدت شرطة ولاية فيكتوريا بفرض غرامات بقيمة خمسة آلاف دولار أسترالي (3600 دولار أمريكي) على من تثبت مشاركته في الاحتجاجات.

وسجلت أستراليا 894 إصابة جديدة معظمها في سيدني، وهي مركز لتفشي انتشار سلالة «دلتا».

ووجه وزير الصحة في ولاية نيو ساوث ويلز، براد هازارد، رسالة للمحتجين: «نحن هنا في وضع خطير للغاية.. لا وقت للأنانية، حان الوقت للتفكير في المجتمع ككل وفي عائلاتكم».