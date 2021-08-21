"مبدى" تتوج أصحاب المراكز الأولى في بطولة وادي دجلة لذوي الإعاقة

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حضرت اليوم السبت، المهندسة أمل مبدى رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، بطولة أندية وادي دجلة للسباحة للاعبين واللاعبات من ذوي الإعاقة.

أقيمت البطولة بمشاركة 100 لاعب ولاعبة، بحمام السباحة بمقر وادي دجلة بالمعادي، بحضور المهندس سامح ناجي رئيس قطاع الرياضة بالنادي، والنواب طاهر جمال وهيثم الغزالي، وسامح حسين مدير النشاط الرياضي، وكابتن وليد خلف رئيس جهاز ذوي الاحتياجات الخاصة.

وعقب انتهاء المنافسات، قامت المهندسة أمل مبدى، بتقليد اللاعبين واللاعبات أصحاب المراكز الأولى، الميداليات وشهادات التقدير.

وعلى هامش البطولة، التقت مبدى، بأولياء أمور اللاعبين للإطمئنان عليهم، وعلى استعداداتهم للموسم الرياضي الجديد 2021-2022.