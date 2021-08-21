أرقام ليفربول وبيرنلي: ألكساندر-أرنولد يتألق والـVAR يحرم صلاح من التسجيل

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حقق ليفربول الفوز على بيرنلي بنتيجة 2-0 في أولى مباريات الجولة الثانية من البريميرليج لموسم 2021/2022.

وأنهى أصحاب الأرض الشوط الأول متقدمين بهدف نظيف من توقيع الجناح المهاجم البرتغالي، ديوجو جوتا، في الدقيقة 18 من بداية المباراة.

وسجل محمد صلاح هدفًا ثانيًا في الدقيقة 27 لكن تقنية الVAR تدخلت لتلغي الهدف بسبب تسلل النجم المصري وقت تمريرة لاعب الوس

وضاعف ساديو ماني تقدم ليفربول في الشوط الثاني عندما سجل في الدقيقة 69 الهدف الأول له هذا الموسم.

نجم المباراة:

حصل الظهير الأيمن الإنجليزي ترينت ألكساندر-أرنولد على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور بعد أن صنع الهدف الثاني في المباراة وكان أكثر اللاعبين صناعة للفرص في المباراة (7).

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- هدف ديوجو جوتا الافتتاحي لليفربول ضد بيرنلي هو هدفه الأول في البريميرليج على ملعب أنفيلد منذ نوفمبر 2020 ضد ليستر. جميع أهدافه الستة الأخيرة في المسابقة - قبل اليوم - سُجلت خارج ملعب ليفربول.

- هدف ساديو ماني ضد بيرنلي هو الهدف رقم 50 للسنغالي في البريميرليج مع ليفربول على ملعب أنفيلد (مشاركته رقم 84).

- أصبح ساديو ماني خامس لاعب من ليفربول يسجل 50 هدفًا أو أكثر في البريميرليج على ملعب أنفيلد بعد روبي فاولر وستيفن جيرارد ومايكل أوين ومحمد صلاح.

- صنع ألكساندر-أرنولد تسع تمريرات حاسمة لساديو ماني في البريميرليج، أربع تمريرات أكثر مما قدمه لأي لاعب آخر في ليفربول.

- لم يخسر ليفربول في آخر 116 مباراة في البريميرليج على ملعب أنفيلد عندما كان متقدمًا في الشوط الأول (فاز 104 وتعادل 12).