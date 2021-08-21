معلول والسولية يرحبان بتمديد تعاقدهما مع الاهلي

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أنهي مسؤولي النادي الأهلي، كافة تفاصيل تجديد التعاقد، مع ثنائي الفريق الكروي الأول، عمرو السولية وعلى معلول، وذلك بعدما رحب اللاعبان بالاستمرار داخل صفوف القلعة الحمراء فترة جديدة، ومن المنتظر ان يعلن النادى الأهلي تجديد التعاقد بشكل رسمي مع معلول والسولية في نهاية الموسم الجاري خاصة وان عقودهم تنتهى بنهاية موسم 2022، وعلمت «المصري اليوم» أن العرض المقدم من مسؤولي الأهلي للنجم التونسي على معلول، يتضمن حصوله على مليون دولار كراتب سنوي مع ويادة 100 الف دولار عن كل موسم آخر خلال العقد الذي يستمر حتى 2024، وشهدت المفاوضات زيادة ف عقد اللاعب السنوي من 800 الف دولار إلى مليون دولار، مع حصولة على بعض الإمتيازات، أبرزها زيادة نسبة مكافآته وتحمله قيمة سفره إلى تونس لقضاء إجازة مع أسرته مع توفير مسكن وسيارة خاصة تليق باسم وقيمة اللاعب داخل القلعة الحمراء

فيما، عرضت لجنة التعاقدات، برئاسة امير توفيق، على عمرو السولية الحصول على 11 مليون جنيه في الموسم ليتساوي مع اللاعبين أصحاب الفئة الأولى داخل النادي، ومن المنتظر ان تحس الأمور بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، في اطار رغبه مجلس إدارة النادى ولدنة التخطيط في الحفاظ على القوام الأساسي للقلعة الحمراء، بعد النجاحات التي حققها الفريق تحت قيادة موسيمانى على المستوى المحلي والافريقي