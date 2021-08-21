البداية «سرطان القولون» وأخرها «الصفراء» ... أزمات صحية تعرض لها الإعلامي شريف مدكور (تقرير)

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

كشف الإعلامي شريف مدكور، أمس عن معانته مع مرض الصفرا «فيروس a»، والذى تسبب في ملازمته السرير لمدة طويلة، ليصدم جمهوره ومحبيه من هذا الخبر، وليتصدر اليوم تريند محرك البحث الشهير «جوجل» .

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها شريف مدكور للمرض، ويستعرض «المصري اليوم»، في التقرير التالي أبرز الأزمات الصحية التي تعرض لها «مدكور» على النحو التالي:

وفي 2 يوليو 2019 أعلن الإعلامي شريف مدكور، عن إصابته بقطع في شبكية العين، وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»، قائلا: «قطع في شبكية العين.. نعمة وفضل».

وبعدها خرج «مدكور» بث مباشر أثناء تواجده في إحدي العيادات الخاصة بالعيون، أثناء خضوعه لعملية الليزر لمعالجة القطع، موضحا السبب قائلا: «أنا وقعت وأخدت غرز، وواضح كد إن ده اتسببلي في قطع بسيط في الشبكية عندي، وهعمل العملية بالليزر».

وبعدها بـ 5 أشهر فقط، كشف شريف مدكور عن إصابته بفيروس نادر في الدم؛ بسبب قلة مناعته لتلقيه العلاج الكيماوي عقب بدء رحلة علاجه من سرطان القولون، مشيرًا وقتها، إلى أنه لم يلتزم بتعليمات الأطباء الخاصة بمنع انتقال العدوى، ومنها عدم السلام على أي شخص أو تقبيل أحد وغيرها وأنه كان يخالف تعليمات الأطباء ويمارس حياته بشكل طبيعي.

وكشف أن الفيروس تسبب في أن تصل درجة حرارته إلى 39.5 درجة منذ شهر، لافتًا إلى أنه يعاني من الأنيميا وحصل على كيس دم من أجل تقوية نفسه.

ومع بداية الشهر الجاري فاجأ شريف مدكور، الجميع بإعلانه عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إصابته بمرض الصفراء، وقال حينها: «كنت خايف من كورونا جالى الصفرا».