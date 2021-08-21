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موعد مباراة ليفربول القادمة ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي 2021 - 22022

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موعد مباراة ليفربول القادمة ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي 2021 - 22022 موعد مباراة ليفربول القادمة ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي 2021 - 22022

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ليفربول الإنجليزي يلتقي السبت 28 - 8 -2021، نظيره تشيلسي في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي 2021 - 2022، عند الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وحصد ليفربول أول 6 نقاط بعد فوزين متتالين خلال الجولتين الماضيين، أمام نوريتش سيتي، وبيرنلي، ليواجه البلوز بكل قوة وعينيه على نقاط المباراة الثلاث لمواصلة الانتصارات والتقدم خطوة نحو صدارة الدوري الإنجليزي الذي فقد لقبه الريدز الموسم المنصرم.

محمد صلاح قائد الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، اقترب بقوة من تجديد عقده رسميا مع ناديه الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي الجاري خاصة بعدما بدأت إدارة ليفربول سلسلة تجديد العديد من عقود اللاعبين المهمين أمثال أليسون بيكر، وفابينو، وأرلوند الجناج الأيمن.

محمد صلاح مازال هو الصفقة الأكبر والأهم في تاريخ ليفربول الحديث، خاصة في ظل خروج العديد من التقارير الإنجليزية التي تشير إلى أن ليفربول سيوقع عقدا جديدا سيكون الأغلى في تاريخ النادي الإنجليزي.

وقال كلوب، في تصريحات أبرزها موقع «ليفربول إيكو»: «هل تشارك في محادثات التجديد مع صلاح؟.. نعم أنا أشارك في كل شيء تقريبا في النادي». وأضاف: «ربما تحدث بعض المحادثات دون وجودي، هذا ممكن، لكن بصرف النظر عن ذلك، أنا أعرف كل الأشياء، إلا أننا لا نتحدث عن هذه الأمور، أعلم أننا غيرنا هذه القواعد عند الحديث عن هندرسون، لكن هذا لا يعني أننا سنتحدث من الآن فصاعدا، ونخبر الإعلام كل خطوة صغيرة نتخذها في أي مفاوضات».

المصرى اليوم

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