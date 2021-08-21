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جامعة قناة السويس تنظم حفلها السنوي لتكريم أبناء العاملين

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جامعة قناة السويس تنظم حفلها السنوي لتكريم أبناء العاملين جامعة قناة السويس تنظم حفلها السنوي لتكريم أبناء العاملين

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تنظم جامعة قناة السويس حفلها السنوي، لتكريم أبناء أعضاء هيئة التدريس، وأبناء العاملين المتفوقين دراسيا بمراحل التعليم المختلفة، عن العام الدراسي ٢٠٢٠- ٢٠٢١.

سبق أن أكد الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، على أن الجامعة تعمل بروح الفريق، والأسرة الواحدة، وأن حفلها السنوي لتكريم أبناء العاملين هو تقليد تتبعه منذ سنوات طويلة؛ تأكيدا على دعم الجامعة لأبنائها وأبناء العاملين بها، مضيفًا أن منظومة العمل بها هي منظومة متكاملة يقوم على نجاحها جميع الأطراف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وحددت السيدة هدى فرج أمين عام الجامعة شروط التكريم بأن يكون من أبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين الدائمين بالجامعة، الحاصلين على الشهادات الإعدادية والثانوية بنسبة نجاح لا تقل عن ٩٥% .

وأضافت أنه بالنسبة للحاصلين على الشهادات الجامعية ألا يقل التقدير العام التراكمي عن جيد جدا؛ موضحة أن آخر موعد للتقدم يوم الأربعاء الأول من سبتمبر .

هذا ويتم تقديم الاستمارة الخاصة بالتكريم لإدارة رعاية العاملين بالجامعة الجديدة، ومرفق بها صورة طبق الأصل معتمدة من المدرسة الحاصل منها على الشهادة الدراسية، وصورة بطاقة ولي الأمر، وصورة من شهادة ميلاد الطالب، وصورة شخصية حديثة له، على أن يقدمها ولي الأمر بنفسه.

يقام الحفل بإشراف منار السيد مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية، وأحمد الشاعر مدير إدارة رعاية العاملين.

المصرى اليوم

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