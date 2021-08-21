مستشارة نفسية: السن المناسب لزواج الفتيات عند 18 سنة والرجال 30 عامًا

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اتهمت مشاهير التواصل الاجتماعي أنهم من أسباب حدوث الطلاق

رأت الاستشارية النفسية والتربوية الدكتورة نادية نصير بأن السن المناسب لزواج الفتيات يبدأ من عمر 18 سنة والرجال من سن 30 عامًا.

وقالت لقناة الاخبارية: الفتيات أصبحن اليوم يُفضّلن الزواج من سن العشرين ولكن الفتاة في عمر الـ 18 مهيأة للزواج جسديًا وصحيًا للحمل والأمومة وتربية الاطفال.

وأكدت الاستشارية النفسية أهمية حضور الدورات التدريبية قبل الزواج لكونها تسهم في خفض معدلات ونسب الطلاق، لافتة إلى أن إقبال النساء على حضور هذه الدورات أفضل من الرجال.

وأعربت عن أملها في أن تكون هذه الدورات إلزامية على المتقدمين للزواج، إضافة إلى إدراجها في مناهج التعليم في نهاية المرحلة الثانوية.

وأكدت أن مشاهير التواصل الاجتماعي من أحد أسباب الطلاق، لأن الزوجات الصغيرات يتأثرن بهن ويتغير فكرهن.

وأشارت د. نادية إلى وجود تحليل الشخصية حديثًا للمتقدمين للزواج من خلال مراجعة الملف الطبي والحالة الجسدية والصحية والأمراض النفسية والبيئة التربوية والتنشئة الأسرية.