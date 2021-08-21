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ذكرى وفاء النيل بثقافة الإسماعيلية

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ذكرى وفاء النيل بثقافة الإسماعيلية ذكرى وفاء النيل بثقافة الإسماعيلية

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة الاسماعيلية باقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، مجموعة من الانشطة الاونلاين عن نهر النيل بمناسبة الاحتفال بذكرى وفاء النيل بمكتبة الخشاينة الثقافية، ففي ١٥ أغسطس من كل عام يحتفل المصريون بيوم «وفاء النيل»، كما أوضح البث أن المصريون القدماء اعتادوا على هذا الاحتفال والذي يعترفون فيه بفضل النهر العظيم عليهم، حيث كانوا يرددون فيه الأناشيد والأغاني، ويذبحون له القرابين، ويقدمون له الفواكه والأزهار، ويسيرون في مواكب الزينة، شكرا للنيل على فيضانه، الذي سيروي أراضيهم، وما سيتبعه ذلك من خير وفير سيعود عليهم.

نظم بيت ثقافة الطفل بالقنطرة شرق محاضرة عن السلحفاة وتقديم معلومات عنها للأطفال، وفي بيت ثقافة القنطرة شرق عقدت امسية شعرية بنادى ادب القنطرة قدمها الشاعر عبدالله على نظير والقى قصيدة بعنوان «القصيدة اللي في خيالي».

المصرى اليوم

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