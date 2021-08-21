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العلم وأثره في تقدم الأمم.. محاضرة بثقافة شمال سيناء

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العلم وأثره في تقدم الأمم.. محاضرة بثقافة شمال سيناء العلم وأثره في تقدم الأمم.. محاضرة بثقافة شمال سيناء

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة شمال سيناء بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، حيث أقيمت محاضرة ببيت ثقافة رابعه بعنوان «العلم وأثره في تقدم الامم» حاضرها محمد جابر، وتحدث عن ان العلم تنوير للعقول وسبب للتخلص من الجهل وتوسع المدارك، وأن من يملك ما تيسر من العلم، يملك ما يساعده على التصرف في المواقف الصعبة، لذا وجب تطويع لعلم في خدمة الفرد والمجتمع، فالأمم التي تهتم بالعلم هي أمم راقية تقل فيها المشاكل والجرائم، وتعلو بها مكارم الأخلاق، كما أن العلم يسهم في اكتشاف العديد من الحقائق التي كانت مجهولة بالنسبة للناس، ذاكرا بعض الامثلة من الشخصيات التي خدمت مجتمعاتها من خلال علمهم؛ كما أقيمت مسابقة للمواهب في الغناء ببيت ثقافة المساعيد.

وفي سياق متصل أقيمت مسابقة للمواهب في الرسم الحر ومسابقة ثقافية وذلك بقصر ثقافة العريش وايضا مسابقة في المعلومات ببيت ثقافة قاطية.

وفي قسم الفنون التشكيلية بفرع ثقافة شمال سيناء أقام ورشة عن الطبيعة الصامتة والحرف البيئية وأخرى فن تعليم مبادئ الرسم في رواد القسم وذلك تحت اشراف ايناس سمير رئيس الفنون التشكيلية والحرف البيئية بفرع ثقافة شمال سيناء.

المصرى اليوم

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