الإسماعيلي يضم مهاجم المقاصة ثلاثة مواسم

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حصل مسؤولو النادى الإسماعيلى على توقيع المدغشقري باولن فوافي لاعب المقاصة السابق لمدة ثلاثة مواسم، بناء على طلب إيهاب جلال المدير الفني للدراويش من أجل تدعيم صفوف الفريق الأصفر في الموسم المقبل، لاسيما أنه يعلم إمكانيات اللاعب وقدرته على صناعة الفارق مع القلعة الصفراء، وقرر مسؤولو الإسماعيلى تأجيل إعلان الصفقة بشكل رسمى لحين نهاية مباريات الدوري.

ورحل باولن فوافى عن مصر المقاصة بسبب نهاية عقده الموسم الحالى، ويسعى الدراويش لتدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي، بصفقات قوية، تكون قادرة على قيادة النادي للفوز بالبطولات في الموسم الجديد.

يأتي ذلك في الوقت الذي قرر فيه عماد سليمان، المشرف على الفريق، خصم 10% من قيمة عقود لاعبي الفريق الأول بسبب الهزائم الأخيرة، وصرح بأنه من حق الجهاز الفني تجربة جميع اللاعبين وإعطائهم فرص المشاركة من أجل إثبات أنفسهم للموسم القادم، وربط عماد سليمان رفع الخصم في حال تحقيق الفريق الفوز على الطلائع وسيراميكا، في ختام بطولة الدوري الممتاز.