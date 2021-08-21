الإسماعيلي يقترب من تجديد عقد إيهاب جلال

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كثف مسؤولو النادي الإسماعيلي من المفاوضات مع إيهاب جلال، المدير الفني للفريق، من أجل تجديد عقده مع قلعة الدراويش لفترة جديدة، وذلك بعدما حقق مع الفريق نتائج جيدة، بعيداً عن الهزائم التي تعرض لها الفريق في الجولات الثلاثة الماضية في بطولة الدورى الممتاز، ولكنه بشكل عام نجح في مهمه الإنقاذ التي جاء من أجلها، وقاد الفريق لاستعادة الثقة من جديد.

من جانبه، أكد علاء وحيد، المتحدث الرسمى للنادي الإسماعيلى، أن مفاوضات التجديد مع إيهاب جلال مدرب الفريق في طريقها للحسم، في ظل ترحيب من جانب المدير الفني، ولكنه اشترط توفير كافة عوامل الاستقرار والنجاح، على رأسها الالتزام في صرف المستحقات والرواتب.

وتعرض الإسماعيلي للخسارة من دجلة بهدفين للاشيء، في المباراة التي جرت بين الفريقين «الجمعة»، وهي الهزيمة الثالثة للإسماعيلي على التوالي، والتي أزمت من وضعه في جدول المسابقة.