أفلام تُعرض لأول مرة في مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكفونية (التفاصيل)

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ينفرد مهرجان الاسكندرية للسينما الفرانكوفونية، بعرض عدة أفلام في عروضها العالمية والدولية الأولى، والتي تنافس على جوائز الدورة الأولى، التي تُقام في الفترة من 11 – 16 سبتمبر القادم، برئاسة الكاتب الصحفي قدري الحجار، ويرأس اللجنة العليا للمهرجان الكاتب الكبير محمد سلماوي إذ يعرض المهرجان ضمن مسابقته الرسمية للافلام الروائية الطويلة فيلمي «التائهون» للمخرج سعيد خلاف في عرضه الدولي الأول، وفيلم «مرجانة» للمخرج جمال السويسي في عرضه العالمي الأول.

صرح سعيد خلاف، مخرج فيلم «التائهون» قائلًا «أشعر بشرف مزدوج لمشاركة فيلمي في المسابقة الرسمية لمهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكفونية في دورته الأولى، إذ أن أول جائزة إخراج حصلت عليها في حياتي كانت في مصر وسلمتني إياها الفنانة الكبيرة إلهام شاهين مصحوبة بابتسامة لن أنسى جمالها وذلك عن تجربتي الروائية الطويلة الأولى»مسافة ميل بحذائي«، لينطلق الفيلم بعد ذلك إلى أكثر من 35 مهرجان دولي ويحصد 23 جائزة فأصبح لدي قناعة بأن بركة الفراعنة تدعمني مهنيًا. الشرف الثاني أن يساهم فيلمي الجديد»التائهون«في تدشين الدورة التأسيسية لمهرجان سينمائي يقام على أرض مدينة الإسكندرية الجميلة».

أما جمال السويسي، مخرج «مرجانة» عبر عن سعادته لانطلاق الفيلم من خلال مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكفونية مؤكدًا «لقد خضت جملة من التحديات السينمائية أثناء المراحل المختلفة لعملي على فيلم»مرجانة«بدءًا من سنوات طويلة لم أرفع فيها قلمي عن السيناريو إلا بعد اقتناعي الكامل بتعبيره الدقيق عن أفكاري، مرورًا بجميع المحددات والشروط الانتاجية التي تحديتها حتى أحقق الفيلم وفق رؤيتي وإن كلفني ذلك الضلوع في تمويل الفيلم من مدخراتي الشخصية، ليأتي عرض الفيلم من خلال مهرجان يخطو خطواته الأولى لكنني أجد أن إدارته الفنية لديها من الطموح والفكر السينمائي المختلف ما يبشر أن المهرجان سيمثل قيمة مضافة مهمة على خريطة المهرجانات الدولية».

كما صرح محمد عاطف، مدير المهرجان قائلًا «إن السينما المغربية تتفرد بخصوصية بصرية بديعة وفكرية عميقة، والتزام رصين بالجانب الفني أكثر من الجانب التجاري، لذلك فإن التخصص النوعي لمهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكفونية يجعل لزامًا عليه عرض تلك السينمات العربية التي تنافس نظيراتها العالمية إلى جمهور الإسكندرية الذواق سينمائيًا، بما سيجعل السينما المغربية شريكًا محوريًا في مختلف برامج المهرجان على مدى دوراته القادمة».

وأضاف عاطف «فخور باقتناص مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكفونية للعرض الدولي الأول لفيلم»التائهون«إخراج سعيد خلاف، والعرض العالمي الأول لفيلم»مرجانة«إخراج جمال السويسي، فلكل من خلاف والسويسي عالمه الإبداعي الساحر، بيد أنهما يشتركان في ميزتا التمرد والطزاجة. فضلًا عن البطولة المميزة في الفيلمين التي تضم كوكبة من النجوم، إذ تلعب بطولة»التائهون«النجمة الصاعدة نسرين الراضي والنجم عبدالبنيوي، أما»مرجانة«فيلعب بطولته ألمع النجوم في شمال أفريقيا وفرنسا مثل الممثل القدير سيد أحمد أقومي والنجم أحمد بولان والنجمة نادية كوندا».

يناقش فيلم «التائهون» ما يسميه سعيد خلاف بأزمة «الضياع الفكري» عند الإنسان وتبعاتها الضارة عليه، وربما المدمرة على مجتمعه، فكل المشكلات الاجتماعية وعلى رأسها الإرهاب ليست سوى ضياع فكري وخواء عند أصحابه أدى بهم إلى التطرف وانتهى إلى أعمال إجرامية أضرت بمجتمعاتهم وأوطانهم. أما فيلم «مرجانة» فيلقي الضوء على قضية نسوية بامتياز تخص أزمة الأم الوحيدة، ما تعانيه من ضغوط مستندة إلى سلطة الأعراف المجحفة.

تُعرض أفلام المسابقة الرسمية لمهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكفونية في مجمع سينما سيني بلكس جرين بلازا التي تمتلك أحدث تقنيات العرض السينمائي والصوت المجسم، فضلًا عن موقعها المتميز في منطقة سموحة بالإسكندرية.

يقام مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكفونية تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية وتنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام.