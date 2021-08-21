وزير الرياضة يصل إلى الرباط لحضور المباراة النهائية للبطولة العربية

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تقام مساء اليوم بين فريقي الاتحاد السعودي والرجاء البيضاوي المغربي

وصل اليوم إلى مطار العاصمة المغربية الرباط الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، وزير الرياضة رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم؛ وذلك لحضور المباراة النهائية للبطولة العربية لكرة القدم (كأس محمد السادس) التي ستقام مساء اليوم بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبدالله بالرباط، بين فريقي الاتحاد السعودي والرجاء البيضاوي.

وكان في استقبال الأمير عبدالعزيز بن تركي، وزير الشباب والرياضة المغربي عثمان الفردوس، وسفير خادم الحرمين الشريفين المعتمد بالمملكة المغربية عبدالله بن سعد الغريري، ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، والأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم الدكتور رجاء الله السلمي، ومنسوبو السفارة السعودية بالرباط، وعدة شخصيات مغربية.