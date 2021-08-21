بالإنفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 14 لـ21 أغسطس 2021

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نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 14حتى 21 أغسطس 2021، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به مدبولي من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص مساحة 16.42 فدان من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية الزعفرانة بمحافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية؛ لاستخدامها في إقامة منطقة تسهيلات إنتاج برية جديدة، فضلاً عن الموافقة على 3 مشروعات قرارات بإنشاء ثلاث جامعات خاصة، بهدف الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات، وهي «جامعة بدر بأسيوط»، و«جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا»، و«جامعة رويال بمصر»، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والمتضمن تعديل مسمى «كلية الحاسبات والمعلومات» بجامعة سوهاج، ليصبح «كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى»، وكذلك الموافقة على إصدار ترخيص بناء جديد لمبنى مركز الإغاثة الكائن بقرية المعنى بمحافظة قنا، المملوك لوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك حتى يتمكن من تقديم الخدمات للأهالي فيما يرتبط بمواجهة الظروف الصعبة خاصة مع قدوم فصل الشتاء.

كما تضمنت القرارات أيضاً، وفقاً للتقرير، الموافقة على مشروع قرار بشأن إزالة صفة النفع العام على مساحة 273.67 فدان ناحية محافظة الإسكندرية، وإعادة تخصيصها لصالح الهيئة العامة لميناء الإسكندرية لاستخدامها في إقامة منطقة لوجستية، وذلك نقلاً من الأراضي التي تقع تحت إشراف الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بجانب الموافقة على مشروع قرار بنقل تبعية مراكز التدريب بـ 15 مايو، ومغاغة، وكفر الشيخ، وكفر سعد، والعريش، والأقصر، التابعة لجهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء التابع للجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار بالترخيص لصندوق تمويل التدريب والتأهيل بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم «سفر لإلحاق العمالة بالخارج» ويكون غرضها هو إلحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض صندوق تمويل التدريب والتأهيل، فضلاً عن الموافقة على ضم التمثيل التجاري للجهات الممثلة بالمجلس الأعلى للتصدير.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير عقد مدبولي اجتماع لمتابعة الخطوات التنفيذية لتطبيق منظومة التحول الرقمي، وذلك بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، ومسئولي الجهات المعنية، بالإضافة إلى اجتماع لمناقشة سبل التعاون مع اليابان في مجال التعليم الفني، من خلال منظومة التعليم التكنولوجية اليابانية KOSEN، وذلك بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي، وأمين عام صندوق تطوير التعليم، ومستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، فضلاً عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، حيث أكد أهمية التوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لتطعيم المواطنين، مشدداً على أن الأولوية لتطعيم العاملين في قطاع التعليم الجامعي والطلاب وكذا العاملين في التعليم قبل الجامعي، وكذلك اجتماع مع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ وعدد من مسئولي الهيئة، لمتابعة الخطوات التنفيذية لعدد من مشروعات التطوير الجاري تنفيذها في محافظة القاهرة مثل مجمع الورش الحرفية بمنطقة شمال الحرفيين، وتطوير ضريح ومسجد السيدة زينب.

وتضمنت الاجتماعات أيضاً وفقاً لما أبرزه التقرير، اجتماعاً لمتابعة خطوات تنفيذ الـ 100 إجراء المقترحة للنهوض بقطاع الصناعة وتحسين الصادرات، وذلك بحضور وزراء التعليم العالي والبحث العلمى، والمالية، والتنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ونائب محافظ البنك المركزي، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما ترأس سيادته الاجتماع الأسبوعي بمدينة العلمين الجديد، حيث تم مناقشة عدد من الملفات مثل افتتاح عدد من المشروعات السكنية بمدينة بدر، ونتائج شهادة الثانوية العامة، وآخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا محلياً وعالمياً، وجهود مواجهة الجائحة، في حين تم عقد اجتماع لمناقشة واستعراض الإجراءات الخاصة بالتوسع في إقامة المزيد من المعارض التجارية المصرية في القارة الأفريقية، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة، ورئيس جهاز التمثيل التجاري، ورئيس هيئة المعارض المصرية، ومستشار وزيرة التجارة والصناعة، إلى جانب اجتماع مع نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمنطقة الشمالية، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح.

وبشأن الأنشطة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت ترأس مدبولي جلسة مباحثات موسعة مع نظيره الصومالي لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، حيث أكد على وجود توجيهات من رئيس الجمهورية بتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء في الصومال، وذلك بحضور وزراء الخارجية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعاون الدولي، بالإضافة إلى استقبال رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية بمطار القاهرة الدولي، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف الصومالي على رأس وفد يضم وزيري الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، والتربية والثقافة والتعليم العالي، وعدداً من المسئولين، كما شهد سيادته انطلاق ماراثون للدراجات من أمام مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، والذي يقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين الرياضي، بحضور وزير الشباب والرياضة، وعدد من الوزراء والرياضيين، والشباب المشاركين.

كما قام مدبولي بزيارة إلى محافظة الإسكندرية لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، واستهلها بتفقد أعمال التطوير الجارية بمحور التعمير وامتداده، يرافقه وزير التنمية المحلية، ومحافظ الإسكندرية، ونائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمنطقة الشمالية، فضلاً عن متابعة مشروع استكمال محور المحمودية الذي يربط بين الإسكندرية وعدد من محافظات الجوار، ليشكل شرياناً جديداً للحياة يخدم أهداف التنمية، يرافقه وزير التنمية المحلية، ومحافظا الإسكندرية والبحيرة، ونائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمنطقة الشمالية.

أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير لقاء مدبولي مع رئيس البورصة المصرية تناول آخر المستجدات والتطورات التي طرأت على أداء البورصة، وكذلك استعراض أهم ملامح استراتيجية إدارة البورصة لتطوير وتنمية سوق الأوراق المالية المقيدة خلال المرحلة المقبلة، وكذلك لقاء مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة مثل بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، وجهود الدولة في دعم المشروعات الاستثمارية.

بالإنفو جراف.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 14 حتى 21 أغسطس2021

بالإنفو جراف.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 14 حتى 21 أغسطس2021